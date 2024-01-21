金飯碗來了！三大金控今年釋逾2萬職缺 厚植跨國人才成顯學

金控業 2024 搶才大作戰 ，三大金控富邦、國泰、中信本年度合計釋出 20800 個職缺，且都將目標鎖定在儲備幹部 (MA) 計畫，拋出首年即享百萬年薪、優渥的升遷條件，希望擴大延攬跨領域、外語能力優秀的人才，MA 職缺合計釋出 165 名，而每年 3 月例行的校園徵才活動，也將成為金控業者兵家必爭之地，厚植跨國人才已成顯學。

金控公司已擺脫 COVID-19 陰霾，近 1、2 年業務觸角積極延伸到海外，不僅跟隨晶圓代工龍頭赴日增設據點，同時強化新南向布局，因此特別歡迎具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才。

受通膨、缺工等因素干擾，2023 年台灣景氣仍在低檔徘徊，根據 104 人資學院的《2023~2024 台灣地區薪資福利調查報告》，企業發放年終獎金規模明顯縮水，平均只發 1.08 個月，創下 10 年來新低，不過，金融業預期平均發放 1.83 個月，寫下 12 連霸紀錄。

國泰金釋逾 7000 職缺 三大儲備幹部計畫詢問度高

國泰金 (2882-TW) 開春率先宣布攜手旗下五大子公司人壽、銀行、證券、產險、投信，今年度祭出徵才逾 7000 職缺，範疇包含五大職系儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃，號召跨域、跨界的多元人才加入國泰。詢問度最高的三大儲備幹部計畫，今年總計招募 45 名海內外優秀人才，凡過關斬將被錄用並通過考核者，首年皆享年薪百萬，將於 1 月底開放申請至 4 月 1 日截止。

其中，國泰金控 GMA 培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模；國泰世華銀行 CMA 鎖定具跨域學習及跨國移動能力之潛力人才，搭配金融專業及客群規劃經營能力養成，培養歷程包括於營業單位、產品部門及數位發展領域或海外分支機構進行輪調實作。

國泰人壽 CIM 提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，新任 MA 一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程。

富邦金今年徵才 6600 人 MA 計畫兩年兩次升遷

富邦金 (2881-TW) 暨各子公司 2024 年度預計招募 6600 位人才，持續拓展多元業務版圖，職缺領域包含客戶服務、數位金融、資訊資安、數據科學等，而每年最受年輕學子關注的「富邦 MA 計畫」，今年招募組別高達 28 組，提供兩年兩次升遷機會，首年即挑戰百萬年薪，將擇優錄取 60 位儲備幹部，開放履歷收件至 2024 年 3 月 31 日止。

舉例來說，曾外派越南歷練的富邦 MA，返台繼續累積法金業務相關專業，包括企業金融、國際金融、企業理財等，現已淬鍊成為台北富邦銀行企業理財處主管，管理海內外聯貸案、結構融資與債券承銷等業務。

中信金招募跨界菁英 MA 2 年升任經理業界最優

中信金 (2891-TW) 啟動年度人才招募「Top Gun 計畫」！備受矚目的儲備幹部招募計畫共開放 10 個組別，預計招募 60 位海內外跨界菁英，首年即有百萬年薪，為台灣金融業唯一 2 年升任經理的培育計畫，加上個人金融、法人金融等一般職缺，提供超過 600 個新鮮人職缺，全年度預計招募 6800 至 7200 人，收件至今年 3 月 15 日截止。

中信金說明，今 (2024) 年新增「投資專案」組，可輪調保險多元投資、私募基金投資、不動產投資等領域，「投資經管」組著重奠定證券及投信等專業實務知識，實踐集團投資計畫；擴大招募金融交易專業菁英，可在業界最大的交易室觀察市場動態，並於銀行、保險、證券等單位輪調，精進金融實力。