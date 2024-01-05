國泰金集團大徵才 今年度祭7000職缺年薪上看百萬

迎接 2024 年開春求職潮，國泰金 (2882-TW) 今 (5) 日宣布，攜手旗下五大子公司人壽、銀行、證券、產險、投信，今年度祭出徵才逾 7000 職缺，範疇包含五大職系儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃，號召跨域、跨界的多元人才加入國泰，年薪上看百萬。

國泰金說明，歷年求職者詢問度最高為國泰金控旗下三大儲備幹部計畫，今年總計祭出 45 名職缺招募海內外優秀人才，凡過關斬將被錄用並通過考核者，首年皆享年薪百萬，包含有國泰金控 GMA(Group/Global Management Associate)，培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，除了有完善的培育計畫與資源外，有潛力但無工作經驗者亦有機會錄取。

國泰世華銀行 CMA(Cathay Management Associate)，鎖定具跨域學習及跨國移動能力之潛力人才，搭配金融專業及客群規劃經營能力養成，成為本行金融轉型及海內外佈局的推動力，培養歷程包括於營業單位、產品部門及數位發展領域或海外分支機構進行輪調實作，養成專業能力及前中後台視野思維。為在亞太佈局多元人才，號召具東南亞國籍 / 僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英加入。

國泰人壽 CIM(Cathay Investment Manager)，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任 MA 一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程；儲備幹部計畫將統一於 1 月底開放申請至 4 月 1 日截止。

國泰世華銀行今年徵才將持續鎖定金融數位轉型、財管業務通路及海外佈局相關人才，並提供包括數據分析師、個法金 ARM、海外金融市場研究人員等重點職缺，並提供員工全新的職場體驗，邁向全新的金融職涯高峰。

國泰人壽推出領航新秀 (PSA) 徵才計劃，召募具服務熱忱、嫻熟數位工具之壽險顧問，除了有豐富的集團資源做後盾以及專屬的數位平台協助新人快速上手外，還提供扎實的基礎培育課程和 7700 堂線上訓練。

國泰證券近年來數位發展快速，今年仍以數位科技人才為主軸，徵求對數位金融、資訊科技有興趣的潛力之星加入行列。此外，由於海外金融商品受到投資人高度青睞，國泰證券於國內複委託業務占有重要領導地位，希望能延攬海外商品銷售專業人才加入。

國泰產險除廣招金融保險專才、數位數據等轉型推手外，今年特色在於尋找非金融保險人才於產險領域開創機會，例如損害防阻 (風險控制) 人員、火險工程人員、海上保險人員等，除力邀商管、保險、統計等人才，亦歡迎土木、環境、安全衛生、航運等優秀理工專業好手加入產險拓展職涯。

而去年 ETF 大熱，身為全台第一大資產管理公司的國泰投信，擁有約百位的龐大投資團隊，平均研究年資達 16 年，今年大舉增加招募於投資研究和數位科技等人才，職缺包括投資研究團隊人員、營運專案人員、AI 投資數據分析人員、數位程式開發及數位行銷人員等，為鼓勵同仁進修，設置優渥的專業證照獎勵辦法，培育全方位金融人才。