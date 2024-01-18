金控業搶才大戰！玉山金今年度徵才600人 儲備幹部計畫開跑

玉山金 (2884-TW) 今 (18) 日宣布，2024 年預計招募 600 位各領域優秀人才，其中儲備幹部招募計畫已正式開跑，將招募 50 位，透過客製化的培育方式，打造未來關鍵人才梯隊，收件截至今年 3 月 31 日止。

玉山金強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，持續聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG 永續發展」五大策略主軸，配合策略發展，今年度除了儲備幹部計畫外，也將延攬 550 位私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、科技法遵等多元領域人才，透過完整培訓、高挑戰目標與團隊協作，培育更多具備跨領域能力的優秀金融專家。

玉山自 2007 年開始實施儲備幹部計畫，至今已培育出玉山新加坡分行行長、香港分行交易室主管、財富管理主管等重要人才，並持續在海內外發光發熱。玉山儲備幹部計畫共有三大類別，分別為儲備幹部 MA(Management Associate)、財金儲備幹部 TA(Treasury Associate) 及科技儲備幹部 TMA(Technology Management Associate)。

玉山 MA 分為「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，以金控的高度進行精練培育，並安排多元專業領域的輪調學習，讓 MA 可在瞭解銀行業務後再進行發展的志願選填，於法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行第一專長發展，輔以學長姐近身指導，透過參與金控或銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練機會，建立系統性思維與宏觀視野。

TA 是財金交易優秀人才庫，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」3 大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA 則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，於 Fintech、AI-Big Data 及 Information Security 領域打造兼具雙軌發展之 π 型人才，創造無限可能。