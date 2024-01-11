中信金百萬年薪MA計畫搶募60名菁英 今年徵才上看7200人

中信金 (2891-TW) 年度人才招募「Top Gun 計畫」正式啟動！備受矚目的儲備幹部招募計畫 (MA 計畫) 共開放 10 個組別，新增投資專案、投資經管組，預計招募 60 位海內外跨界菁英，首年即有百萬年薪，為台灣金融業唯一 2 年升任經理的培育計畫，加上個人金融、法人金融等一般職缺，提供超過 600 個新鮮人職缺，全年度預計招募 6800 至 7200 人。

中信金說明，Top Gun 計畫強調系統性建立中國信託人才農場，其中 MA 計畫為業界歷史悠久、機制最完善的人才培育計畫，多元輪調歷練搭配高階主管擔任導師，以培養符合全球經濟環境挑戰的優秀人才。

中信金今 (2024) 年新增「投資專案」組，可輪調保險多元投資、私募基金投資、不動產投資等領域，「投資經管」組著重奠定證券及投信等專業實務知識，實踐集團投資計畫；擴大招募金融交易專業菁英，可在業界最大的交易室觀察市場動態，並於銀行、保險、證券等單位輪調，精進金融實力。

中信金表示，MA 計畫首年即提供百萬年薪，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗。去 (2023) 年升任部長的嚴郁涵，升遷速度較平均快速 2 倍，在前線單位擔任客戶關係經理 (RM) 時，實戰經驗豐富，業績表現亮眼，進而跨域帶領銀行策略團隊，布局重要發展方針，期間更獲頒當選率僅 0.3% 的典範員工殊榮。

MA 計畫培訓期間，設立「山、湖、潭」不同難度的戶外活動考驗，建立團隊合作精神，充滿挑戰卻也相當充實，通過 2 年培訓即升任經理，歡迎具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系人才踴躍報名，收件至今年 3 月 15 日截止。

此外，國際化及數位金融依舊為今年人才招募重點方向，中信金表示，金融科技人才將投入新興技術與應用服務，聚焦軟體工程、雲端技術及大數據等專業領域，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會，誠摯邀請各產業界科技菁英加入。

海外人才部分，持續招募「國際法金業務菁英計畫 (IRM)」，首屆 IRM 歷經一年半專業與外語培訓，今年 1 月起將派駐日本、香港、上海、美國、東南亞等地，展開為期一年半海外實戰歷練，期滿通過後快速晉升 RM；「法金儲備 RM (JRM) 培訓計畫」，提供系統化教育訓練與教練團制度，最快兩年內升任 RM；個人金融持續精進「儲備理財專員 (JFA) 計畫」，預計擴大招募 80 位新鮮人，全方位專業培訓養成金融理財專家。

台灣人壽擴大辦理「保險關鍵人才計畫」，今年提供專家教練團、小老師及學長姐制度，邀請新鮮人成為保險專家。中信金為提早儲備潛力人才，在校生可參與實習計畫，藉由導師指導與參與金融實務運作，表現優秀並通過評核者，得於畢業前取得 MA 資格。