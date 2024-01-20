〈紐約匯市〉美元指數止步連五升 周線仍收紅

美元指數周五 (19 日) 尾盤走低，止步連五升，但因近期的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員的發言，削弱市場對於 Fed 在 3 月啟動降息的預期，周線仍收紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.24%，至 103.29，本周仍漲近 0.9%。

經濟數據顯示，美國 1 月密大消費者信心指數升至 78.8，為 2021 年 7 月以來最高，較 12 月的 69.7 大幅上升，而路透訪調經濟學家預估為 70。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「悲觀論者的聲音非常大，尤其是政界人士。然而，企業和個人一直在默默努力，試圖充分利用自身處境。隨著市場情緒開始趕上人們實際上在做的事情，這種情況正在出現一些轉變。」

繼本周稍早公布優於預期的失業金和零售銷售數據後，密大消費者信心指數超乎預期的表現，再度顯示美國經濟強韌。

自周二 (16 日) 起，Fed 官員便不斷淡化市場對於 Fed 將快速降息的預期。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，Fed 應有序並謹慎行事，直到出現明顯的通膨降溫趨勢。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五稱，在做出任何降息決定之前，還需要觀察未來幾周的通膨數據。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前對 Fed 3 月降息至少 1 碼的機率為 53.2%，前一交易日為 55.5%，均較一周前的 82% 大幅滑落。

歐元小漲 0.2% 至 1.0893 美元，但本周跌逾 0.5%。摩根大通 (JPMorgan) 將歐洲央行 (ECB) 開始降息的預期時程從 9 月提前到 6 月，但對通膨和薪資成長趨勢仍持謹慎態度。

數據顯示英國 12 月零售銷售創下三年來最大降幅後，英鎊周五一度下跌 0.3%，截稿前貶勢收斂，周線跌 0.4%。

美元兌日元盤中升至 148.80 日元，再登 11 月底以來新高，截稿前持平在 148.16 日元，本周勁揚 2.3%。稍早數據顯示，截至 12 月的一年中，日本核心通膨率放緩至 2.3%，為 2022 年 6 月來最小，通膨放緩意味著日本央行暫時不用急於讓寬鬆政策退場。

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