〈台幣〉最強亞幣 強升1.31角收31.44元 周線仍連3貶

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說報佳音，為市場多頭注入強心針，台北股匯今 (19) 日「積」情演出，外資認錯回補，大買台股逾 800 億元，創史上次高紀錄，並積極匯入，推升新台幣兌美元匯率走高，升破 31.5 元關卡，為今日最強亞幣，終場以 31.44 元作收，強升 1.31 角，台北及元太外匯市場總成交值 19.635 億美元。

台北匯市本周走勢上沖下洗，15 日起連續 3 個交易日重貶，18 日終止連貶頹勢後，19 日展開強勁反彈，但本周仍累計貶值 3.11 角，貶幅約 1%，周線呈現連 3 貶。

新台幣兌美元昨日小幅反彈，擺脫近 2 個月的低點後，今天再以 31.55 元升值開盤，隨著熱錢回流，在拋匯潮湧現後，盤中匯價最高升抵 31.405 元，終場升幅略收斂收在 31.44 元，升值 1.31 角，台北外匯市場成交值 14.31 億美元，元太外匯市場成交值 5.325 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，新台幣匯率強升 0.42%，為亞幣中最強勢，新加坡幣升值 0.1%，韓元、人民幣、越南盾小幅升值約 0.04-0.06%，日元則貶值 0.33%，歐元貶 0.08%。美元指數上漲 0.11%。

台股今天上漲 453.73 點，收在 17681.52 點，成交值 4231.73 億元。台積電股價強勢走高，收盤大漲 38 元，漲幅 6.46%，以 626 元作收。

外資 16、17 日分別大賣台股 451 億元、782 億元 (史上第 3 大)，19 日則回頭買超台股 801 億元，創史上次高紀錄。央行總裁楊金龍日前於理監事會後記者會上表示，熱錢經常大量集中進出，好似「極端氣候」，有時乾旱、有時暴雨，導致金融市場變動很大，因此，央行上半年貨幣政策立場還是維持緊縮基調。