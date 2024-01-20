美1月密大消費者信心指數勁揚 一年通膨預期創3年新低

美國最新公布數據顯示，1 月初的消費者信心指數升至 2021 年以來新高，遠超經濟學家預期，同時短期通膨預期降至 3 年低點。

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五 (19 日) 公布今年 1 月份初步調查數據顯示，消費者信心指數從去年 12 月的 69.7 升至 78.8，創 2005 年以來最大月增幅，遠超經濟學家預期的 70.0。

美 1 月密大消費者信心指數初值報 78.8，為 2021 年以來新高。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨方面，消費者對未來一年通膨預期降至 2.9%，低於經濟學家預期的與去年 12 月的 3.1%，創 3 年新低。此外，消費者對未來 5 至 10 年通膨預期降至 2.8%，低於經濟學家預期的 3.0%，也低於去年 12 月的 2.9%，寫 4 個月新低。

消費者對未來一年通膨預期降至 2.9%，創 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，現況指數初值從去年 12 月的 73.3 升至 83.3，遠超經濟學家預期的 73.0；預期指數初值報 75.9，一樣遠超經濟學家預期的 67，也高於去年 12 月的 67.4。這兩項指數初值均創下 2021 年以來新高。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者對經濟的多個方面表現出更強的看法，顯示對軟著陸的信心增強。另外消費者對耐久財和汽車購買環境的價格壓力有所緩解的看法，支撐通膨預期的改善。

Joanne 補充說，消費者越來越預期聯準會 (Fed) 今年將降息，這與通膨在不久的將來不會加速的信念是一致的。

調查還顯示，消費者樂觀情緒的回升是廣泛的，年齡、收入和政治派別都有所改善。超過一半的家庭預料其收入成長至少與通膨一樣快，這是自 2021 年年中以來的最高比例。

值得注意的是，報告顯示股市預期達到了 2 年多來的最高點；而消費者對當前財務狀況的看法升至 2 年來最高水準，對未來財務狀況的預期升至 2021 年以來新高，而耐久財的購買狀況攀升至近 3 年高點。

Joanne 指出，市場情緒已經比 2022 年 6 月的歷史低點上升了近 60%，可能為經濟提供一些正面的動力。

在樂觀情緒上升之前，本周稍早的數據顯示，去年底的零售銷售狀況良好，凸顯出消費者的彈性。信心的增強、今年降息的前景以及通膨的緩解，都有可能在未來幾個月支撐家庭支出。