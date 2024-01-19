精神航空調升第4季財測 股價躍升20%

精神航空 (Spirit Airlines)(SAVE-US) 周五 (19 日) 調升 2023 年第 4 季的財測，股價飆升逾 20%。本周稍早時法官做出禁止捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 收購這家廉航的裁決後，該公司股價一直暴跌。

Spirit 在文件中表示，由於年底的訂位數強勁，預計營收將達到約 13 億美元，處於先前財測的上限。該公司預計調整後的負利潤率為 12% 至 13%，較先前預測的第 4 季負利潤率高達 19% 有所改善。

該航空公司還將燃油成本和其他費用的降低歸功於其改進的預測。

在盤前飆升之前，由於該裁決引發了對該航空公司未來的質疑，精神航空股價上周下跌了 62%，市值流失超過 10 億美元。某些分析師認為該航空公司可能會申請破產保護。

兩家航空公司表示不同意這項裁定，並正在評估下一步措施，其中可能包括上訴。

Spirit 周五也證實正在考慮為 2025 年到期的超過 10 億美元債務進行再融資。該公司之前出售並回租部分飛機。該航空公司在文件中表示，截至 2023 年底，其流動資金為 13 億美元。

甚至在反壟斷裁決之前，該航空公司就一直在苦苦掙扎，並在去年就成本上升、旅行需求疲軟以及普惠公司的引擎故障等挑戰發出警告。

Spirit 計劃 2 月 8 日與分析師舉行電話會議，討論業績和前景。