台積電前景看好 盤前股價大漲逾8%

隨著市場對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒重新抬頭，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 的股價在周四 (18 日) 美股盤前交易時段大漲逾 8%。

投資人押注全球晶片產業在經歷一年多的庫存調整後即將復甦。基於這種預期，這家全球最大晶圓代工公司的股價已從去年 9 月低點反彈 12%，市值增加了 590 億美元。

雖然台積電股價仍較兩年前創下的紀錄水準低 15%，但其美國存託憑證 (ADR) 的每日看漲期權交易量最近一直在增加。

在 AI 浪潮和整體晶片需求逐步反彈推動下，台積電的全球晶片同行和包括輝達在內的一線客戶股價已重新創下歷史新高。

Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 表示，「有鑑於它在 AI 晶片生產方面無可爭議的主導地位，台積電最終可能會爆發。」並補充指出，該公司目前估值較低，加上公司銷售前景優於預期，以及潛在的定價上漲，台積電股價可能進一步持續上漲。

台積電去年第 4 季營收超過預期，市場對該公司未來獲利的普遍預期已回升至創紀錄高點。目前有 35 個買入評級，2 個持有評級，沒有賣出評級。

包括 Bruce Lu 在內的高盛分析師在報告中寫道，「我們看好台積電，因為我們認為其堅實的技術領導地位和執行力，比同行更能抓住產業的長期結構性成長，特別是在 5G 或 AI 等領域。」

高盛報告也指出，台積電的估值仍具有吸引力。台積電相對便宜的股價被認為能夠支撐該股的漲勢，其預期本益比為 15 倍；相較之下，輝達的預期本益比為 28 倍。