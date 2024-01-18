〈台積電法說〉Q1美元營收季減6.2% 全年估增21-26%創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，首季因面臨手機傳統淡季、但受惠 HPC 需求維持強勁，抵銷部分影響，第一季營收預估約 180-188 億美元，中間值季減 6.2%，全年營收年增約 21-26%，將優於晶圓代工產業。

台積電預估，第一季美元營收將達 180-188 億美元，與去年第四季營收 196.2 億美元相比，以中間值估約季減 6.2%；以 1 美元兌換新台幣 31.1 元計算，營收估達 5598-5847 億元，相當於季減 6.5-10%，毛利率估 52-54%，營益率 40-42 %。

總裁魏哲家表示，今年隨著 IC 設計客戶庫存去化告一段落，產業可望健康成長，預估今年不含記憶體的半導體產業營收可望成長超過 10%，晶圓代工業營收也將成長 20%。

受惠製程技術領先，加上客戶群廣泛，魏哲家看好台積電今年美元營收將逐季成長，且增幅可望優於晶圓代工業水準，約達 21-26%。

至於毛利率，黃仁昭強調，今年第一季毛利率展望維持中位數 53%，主因在於不利匯率會被智慧型手機季節性的產品組合轉換所抵消，台積電將持續具策略性及一貫性地銷售價值，同時優化內部成本，以維持獲利能力，並重申若排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達 53% 以上仍是可實現的。