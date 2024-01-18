〈台積電法說〉日本熊本廠Q4量產 德國廠同時間動工

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，針對全球布局，董事長劉德音表示，日本熊本廠將在 2 月 24 日開幕，並在今年第四季進入量產，同時間德國廠也會開始動工，並持續投資台灣。

針對美國亞利桑那州廠，劉德音指出，現正與美國政府保持密切溝通，也在基礎設施方面取得不錯進展，如安裝供電設備，同時與亞利桑那州當地工會夥伴密切溝通，如近期就與亞利桑那州建築和施工產業委員會簽署協議，該協議擴大公司強化勞動力培訓和發展、對現場安全的共同承諾以及僱用當地工人方面的合作。

劉德音看好，美國亞利桑那州廠將在 2025 年上半年量產 4 奈米製程，整體進展順利，預期一旦亞利桑那廠開始運營，有充分信心能提供與台灣相同水準的製造品質和可靠性。

歐洲方面，台積電正計劃在德國建造晶圓廠，專注於車用電子以及工控兩大應用，將繼續與德國聯邦、州與市政府保持密切聯繫，德國廠計劃在 2024 年第四季開始動工，擴大技術能力與支援客戶需求。

另外，在台灣方面，台積電正擴大台南科學園區的 3 奈米產能，2 奈米也預計在新竹與高雄同步展開，並預計在 2025 年進入量產，至於台中也已通過環評，正在進行規劃中。

劉德音也補充，先前提及海外建置成本高於台灣，但公司有信心管理並將成本差距最小化，持續致力於實現獲利成長，並為股東實現價值最大化。