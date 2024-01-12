〈財報〉上季醫療成本飆升 聯合健康集團獲利依然穩健

醫療保健巨頭聯合健康集團 (UnitedHealth Group)(UNH-US) 醫療成本雖飆升 16%，但其第 4 季業績優於預期。

聯合健康保險和其他主要醫療保健和保險提供商的股價在周五 (12 日) 早盤交易下跌。聯合健康保險是每季第一家公布財報的公司，許多分析師將其視為競爭對手的風向標。

聯合健康表示，其最大的支出醫療成本從 2022 年底的 536 億美元躍升至本季的 622.3 億美元。該公司最近幾季一直在應對成本上升的問題，特別是在其 Medicare Advantage 業務中。

整體而言，聯合健康集團本季獲利成長近 15% 達約 55 億美元，全年獲利超過 220 億美元。

第 4 季一次性專案調整後的獲利總計為每股 6.16 美元，營收成長 14% 至 944.3 億美元。

FactSet 數據顯示，分析師預計 2023 年第 4 季每股獲利為 5.98 美元，營收為 921.3 億美元。

聯合健康集團為美國超過 4700 萬人提供健康保險。還透過 Optum 部門提供護理、藥物福利管理和技術服務。

該公司重申 11 月底提出的 2024 年財測。預計新的一年調整後每股獲利將在 27.5 至 28 美元之間。分析師預測每股獲利為 27.87 美元。