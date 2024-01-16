〈財報〉資產管理營收抵消投行業務衰退 高盛獲利超過預期

高盛 (GS-US) 第 4 季獲利成長 51%，其股票交易配合市場復甦以及資產和財富業務收入的成長，抵銷了投資銀行業務的疲軟。

該行最新一季獲利 20.1 億美元，合每股 5.48 美元；去年同期獲利 13.3 億美元，合每股 3.32 美元。

執行長所羅門在財報聲明中表示，「對高盛來說，這是著重執行的一年。」「憑藉 2023 年取得的一切成就，加上我們清晰、簡化的策略，我們為 2024 年提供了一個更強大的平台。」

該行股價在周二 (16 日) 盤前交易上漲 1.7% 至 384.50 美元。去年，它的股價上漲 12.3%，而摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 分別上漲 27% 和 10%。

隨著經濟學家和投資人對美國避免經濟衰退越來越有信心，美股持續上漲。市場參與者還在爭論聯準會何時降息，這可能成為經濟活動的另一個催化劑。

高盛第 4 季股票交易收入躍升 26%。由於股權和債務投資收益，資產和財富管理業務營收也成長 23%，達到 43.9 億美元。

投資銀行費用較去年下降 12% 至 16.5 億美元，因為併購 (M&A) 的下降抵消了債務和股票銷售的收益。

由於利率產品和貨幣疲軟，拖累了房貸產品的收益；固定收益、貨幣和商品 (FICC) 交易收入下降 24%。

截至 12 月底，高盛員工總數為 45300 人，較第 3 季減少 1%，較去年同期減少近 7%。

該行在 2023 年解雇了數千名員工，其中 1 月的裁員規模是 2008 年金融危機以來最大規模的。

高盛的平台解決方案部門負責部分消費者業務，營收成長 12% 達 5.77 億美元。

銀行業巨頭之一的高盛也須支付特別評估費，以補充政府存款保險基金 (DIF)；該基金去年因兩家地區銀行倒閉而流失了 160 億美元。而高盛在第 4 季認列了與其相關的 5.29 億美元費用。