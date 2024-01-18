〈三星新機登台〉台灣手機市場迎三大動能 今年有望「量價齊揚」

去年全球手機市場出貨量仍持續下滑，台灣手機市場也呈現停滯，對於今年台灣手機市場看法，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今 (18) 日認為，在選舉不確定因素消除、總體經濟有望復甦，加上電信商營運正向，預期今年台灣手機市場的銷售量有望年增 5%、銷售額則增加 10%。

陳啓蒙說，去年台灣手機市場銷售量約衰退 10%、銷售額則下滑 5%，不過 600 美元以上的高階手機市場，去年整體銷售量逆勢成長 5%，而今年台灣手機市場也有望在三星新機挹注下，呈現「量價齊揚」。

其中高階手機市場部分，陳啓蒙提到，去年高階手機市場逆勢成長，而三星的高階手機也有 15% 年增幅，主要原因包含 S23 系列持續有銷售熱度，摺疊機也比前一代成長。

台灣去年手機市場比重方面，300 美元以下的低階市場占 30%、300-600 美元的中階市場占 30%、600 美元以上的高階市場則占 50%。以三星結構看，低階市場占 20%、中階市場占 40%、高階市場占 40%，整體符合公司預期。

陳啓蒙期望今年產品組合可以超過台灣平均水準，也就是低階市場占 20%、中階市場占 30%、高階市場占 50% 以上，因此未來行銷投資上會朝高階市場來投入。