三星首款AI手機亮相 Galaxy S24系列將成行動特助

隨著生成式 AI 技術火熱，今年智慧型手機看點也都圍繞在 AI 技術。三星今 (18) 日發布上半年度旗艦系列機款 Galaxy S24，主打將 AI 技術深植手機的各個層面，讓 Galaxy S24 系列成為使用者的行動特助。

三星強調 Galaxy S24 系列將會是「真 AI 手機」，其中新功能「搜尋圈」是攜手 Google 共同推出，只要圈選圖片上的物件，手機將會立即搜尋這項物件成為全新的搜尋方式。

另外，支援通話即時翻譯 (Live Translate)，使用者可透過手機的原生通話功能，獲得雙向、即時的語音和文字翻譯，無需仰賴第三方應用程式； 語音轉文字助理功能則是透過語音錄製應用程式內建的語音轉文字智慧助理，能識別多位發話者，並利用 AI 和語音轉文字技術，進行轉錄、摘要，藉此開啟高效生產力。

三星透過生成式 AI 技術，Samsung Notes 應用程式也將提供筆記智慧助理功能，可自動排版使用者的筆記內容，產生如大小標、點列式符號等設計，搭配生成摘要。

在影像編輯中，Galaxy Al 可提供兩大功能，分別是智慧相片編輯建議，其可量身提供調整建議，以及生成式相片編輯，在照片歪斜欲調整水平、或微調圖中特定物件位置時，可透過 AI 填補缺少的圖像以融合背景。

三星 Galaxy S24 系列中的生成式照片編輯，可透過 AI 填補缺少的圖像。(圖: 台灣三星提供)

硬體規格部分，Galaxy S24 Ultra 的處理器採用 Galaxy 專屬 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 行動處理器。搭載 6.8 吋 O 極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕，支援 QHD+，提供 1-120 Hz 畫面更新率。電池容量為 5,000mAh，搭載最高 2 億畫素主鏡頭、1,000 萬畫素 3 倍光學變焦與 5,000 萬畫素 5 倍光學變焦鏡頭、可支援最高 100 倍超高倍變焦，及 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭，提供 12GBRAM + 256GB / 512GB/ 1TB ROM 版本選擇。

Galaxy S24 + 採 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 行動處理器。搭載 6.7 吋 O 極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕，支援 QHD+，1~120Hz 畫面更新率。電池容量為 4,900mAh，具備最高 5,000 萬畫素主鏡頭，並搭載 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。提供 12GB RAM + 256GB / 512GB ROM 版本選擇。

Galaxy S24 採 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 行動處理器。搭載 6.2 吋 O 極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 平面螢幕，支援 FHD+，1~120Hz 畫面更新率，電池容量為 4,000mAh。具備最高 5,000 萬畫素主鏡頭，並搭載 1,200 萬畫素前置自拍鏡頭。提供 8GB RAM + 128GB / 256GB / 512GB ROM 版本選擇。