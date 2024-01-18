〈台積電法說〉劉德音：過去30年在台積電是趟非凡旅程 6月退休前還有許多事做

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，董事長劉德音今 (18) 日指出，世界在過去數年發生很多變化，在此期間，台積電維持公司對使命與價值的承諾，成為值得信賴的技術和產能提供者，未來公司核心會維持誠信承諾、創新與客戶信任，也強調自己到 6 月退休間公司還有很多事情要做。

劉德音宣布退休後，外傳傳言不斷；劉德音今日也特別在法說會中談及自己退休看法，指出自己將在 2024 年後退休，在過去 30 年裡非常幸運能夠加入台積電，並做出貢獻，也很榮幸在公司傳奇創辦人張忠謀之後，接任台積電董事長。

劉德音也坦言，世界在過去數年發生很多變化，在此期間，台積電重申公司使命與價值的承諾，成為值得信賴的技術和產能提供者，未來公司核心會維持誠信承諾、創新與客戶信任。

台積電的成功取決於提供業界最多的產品，且將技術商用化，以最有效和最具成本效益的方式，使所有創新者能夠成功地向世界提供最好的產品，我們一起努力工作，以增強我們的專注力、領導與競爭力。

劉德音表示，過去 30 年在台積電貢獻己力是趟非凡的旅程，要特別謝謝非常有才華的團隊奉獻，並肩將公司打造成今日的業界指標企業。

劉德音重申，未來自己退休後，將由「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，自己會多花點時間陪伴家人，有充分信心，台積電在可見的未來將持續締造優異的表現。