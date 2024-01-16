IDC：2023年全球手機出貨量降至11.7億台 蘋果市占首次登頂

研調機構 IDC 出具最新全球手機季度追蹤報告，2023 年全球智慧型手機市場出貨量年減 3.2% 至 11.7 億台，其中，蘋果 (AAPL-US) 市佔率創歷史新高，首次登頂。IDC 認為，總體而言，全球智慧型手機市場仍面臨挑戰，但復甦動能正在迅速發展。

從 IDC 數據統計來看，2023 年第四季全球智慧型手機市場出貨量 3.261 億台，年增 8.5%，高於 7.3% 的預期成長。不過 2023 年出貨量是十年來最低年度銷量，主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但下半年的成長鞏固 2024 年的預期復甦。

IDC 全球研究總監 Nabila Popal 表示，雖然看到傳音和小米等低階 Android 廠商在 2023 年下半年因新興市場的快速成長而出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果。

Nabila Popal 進一步指出，儘管蘋果在其最大市場中國面臨越來越多的監管挑戰和來自華為的新競爭，但仍然成為前三名中唯一一家每年呈現正成長的企業，而且還首次奪得年度第一的位置。

此外，蘋果歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的以舊換新優惠和無息融資計劃的推動下，高階手機目前佔據超過 20% 的市占率。

IDC 全球行動和消費設備集團研究副總裁 Ryan Reith 表示，市場排名的轉變進一步凸顯智慧型手機市場內競爭的激烈程度。蘋果無疑是三星排名下降的原因之一，但整個 Android 領域本身正在多元化。

再者，華為捲土重來，並在中國迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google 等品牌都在低階市場推出極具競爭力的設備，折疊式手機和關於手機人工智慧功能的討論也越來越多，總體而言，智慧型手機領域將迎來一個非常有趣的時代。