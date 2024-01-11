郭明錤示警安卓手機庫存回補將結束 非陸系中低階手機現砍單

市場普遍看好手機築底翻揚之際，天風證券分析師郭明錤則是示警，主要 Android 手機品牌庫存回補預計在今年 1 月結束，Android 手機需求改善可能低於市場預期，並提醒近期交易風險，可能來自市場期待庫存回補後能見到需求結構改善。

郭明錤表示，從出貨預估與訂單能見度變化來看，Android 手機需求改善可能低於市場預期，目前非中國大陸市場的中低階手機出貨預估已開始下修，普遍看到雙位數以上的砍單，新興市場當地品牌甚至有高達 40-50% 以上的砍單。

他進一步提到，中國大陸市場在庫存回補後的需求是否有改善，需視農曆過年前 3 周的銷售結果而定；但需注意的是，自去年雙十一旺季結束後，整體出貨已開始出現年衰退，雖近期又略有改善，但主要是為了農曆過年旺季備貨，不見得是因為市場需求轉佳。

除了出貨預估變化，訂單能見度也是判斷需求是否改善的關鍵因素。無論是中國大陸或非中國大陸市場，訂單能見度都自去年下半年的 4-6 個月縮短至今年上半年約 2 個月，可看出品牌廠商保守看待後續市場需求。

郭明錤分析，近期交易風險可能來自市場期待庫存回補後能見到需求結構改善，認為即便安卓手機需求沒有結構性改善，下修空間也有限。但風險在於市場期待庫存回補後能見到需求改善 。