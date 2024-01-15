〈房產〉官方房價指數再創歷史新高 趨勢由大漲轉小漲

內政部今 (15) 日發布 2023 年第三季住宅價格指數，本季全台住宅價格指數為 133.18，指數再創歷史新高，較上季上漲 1.82%，較 2022 年同季上漲 5.42%，雖然房價再創歷史新高，不過年增率已經連 5 季下滑，顯示房市漲勢持續趨緩。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年房價漲幅趨緩，但年增 5% 的房價漲幅也相當有感，影響主因包括通膨帶動物價與房價，加上市場上供需狀況可能比較緊張，另一方面除了囤房稅政策外，短期內房市並無強力調控政策，選後房市不確定干擾因素解除，房市表現還是回歸供需等基本面。

在六都方面，新北市住宅價格季指數為 127.56，季增 2.35%，年增 5.47%；北市住宅價格季指數為 115.31，季增 0.96%，年增 1.5%，在六都之中表現最為平穩。

桃園市住宅價格季指數為 138.45，季增 2.7%，年增 7.59%；台中市住宅價格季指數 143，季增 2.14%，年增 5.84%；台南市住宅價格季指數為 145.61，季增 1.53%，年增 4.60%；高雄市住宅價格季指數為 133.64，季增 0.69%，年增 2.35%。全國及六都住宅價格季指數都呈現上漲走勢。

曾敬德表示，雖然央行利率連五升息，加上平均地權條例修正，房市逐漸轉為健康的自用市場，不過房價過去一年仍持續年增表現，反映市場供需狀況可能還是偏緊，2024 年則需要觀察碳價對於房市影響，另外選後去年延後推案的個案，可能在 329 檔期推案，可觀察 329 檔期個案的銷售反應。