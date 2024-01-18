〈達沃斯論壇〉摩根大通CEO示警 這些力量將在未來兩年影響美國經濟

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，在金融和地緣政治風險的綜合影響下，他對未來兩年的美國經濟仍抱持謹慎看法。

戴蒙周三 (17 日) 在瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 上接受 CNBC 採訪時表示，幾個非常強大的力量將在 2024 年和 2025 年對美國經濟產生影響，包含烏克蘭戰爭、以色列和紅海的恐怖活動以及量化緊縮 (QT)。

即使摩根大通上季獲利創下歷史新高，美國經濟表現也未如預期出現衰退，戴蒙過去幾年仍固守謹慎看法。

戴蒙認為，近月來表現相對活躍的股市，讓投資人對未來的潛在風險感到麻痺。他指出，標普 500 指數在過去一年當中漲了 19%，距離高點恐怕已經不遠。

戴蒙說：「我認為假設一切都很順利是錯誤的。當股市上漲時，這有點像是一種藥物，會讓我們感覺一切都很棒，但請記住，我們已經實施這麼多財政和貨幣刺激措施，所以我比較偏向保持謹慎這一方。」

戴蒙曾在 2022 年警告投資人，因量化緊縮再加上烏克蘭衝突，未來恐會爆發一場「經濟颶風」。

另一方面，高盛執行長所羅門 (David Solomon) 表示，雖然排除地緣政治問題的市場環境，比起一年前還要更好，他仍對美國債務水平飆升的狀況感到擔憂。

他說：「我非常擔心不斷膨脹的債務，這是我們必須處理和思考的風險問題，只是這可能還不會在未來六個月內發生。」