PCE通膨達標 巴克萊改口：Fed 3月就會開始降息

巴克萊經濟學家目前預計，按季節調整後的年率計算，2023 年下半年個人消費支出 (PCE) 通膨率為 1.9%。展望未來，2024 年年底 PCE 將達到 2.4%。

周五 (12 日) 公布的最新生產者物價指數 (PPI) 數據顯示出疲軟趨勢。基於此訊息計算，2023 年 12 月核心 PCE 通膨率預計月增 0.17%、年增 2.9%。(該數據預定 1 月 26 日發布)

該計算結果意味核心 PCE 在 2023 年下半年季調後年率平均維持 1.9%。值得注意的是，核心 PCE 通膨數據 (Fed 首選通膨指標) 與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的既定目標密切一致。

因應此發展，巴克萊目前推測 FOMC 將自 3 月起每隔一次會議降息 25 個基點，即 2024 年底聯邦基金目標範圍預計降至 4.25-4.50%，到 2025 年底進一步降至 3.25-3.50%。

巴克萊分析師表示，有鑑於通膨指標持續放緩，其降息預測主要是根據名義政策利率重新調整，沒有反映即將到來的選舉政治考量，而是認為 FOMC 將根據經濟考量，尤其是通膨前景來做出利率決定。

巴克萊先前預計 Fed 今年 6 月才會開始降息。