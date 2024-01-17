〈車市〉Lexus新休旅車系LBX正式售價降3萬元 接單已近千張

和泰車 (2207-TW)Lexus 全新休旅車款 LBX 於台北車展對外展示後，累計訂單多達近千張，和泰車於今 (17) 日公布正式售價為 129.9 萬元起，較預售價降約 3 萬元，並於 Lexus 據點正式展售。

和泰車表示，Lexus 去年以突破 3 萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市，在豪華休旅級距市場也穩坐冠軍，深受消費者喜愛的休旅車 RX、NX、UX 車系，銷售占豪華休旅車達 31%。

因此，和泰車樂觀看待，本次導入全新開發的都會跨界休旅車系 LBX，將成為休旅車銷售另一大生力軍。

LBX 命名源自 Lexus Breakthrough X-over 字首，以 PREMIUM CASUAL 為設計概念，不受限於車身尺寸，強打風格且個性化的外觀設計、精緻且奢華的內裝質感與配備，同時設計承襲 Lexus 最新家族識別，並採用品牌新世代 L-signature 貫穿式 LED 尾燈。

而 LBX 搭載品牌最新世代 1.5 升 Hybrid 油電複合動力系統，搭配 E-CVT 電子無段變速系統，並採用效能更出色的雙極鎳氫電池模組，創造最大綜效馬力 136 匹與 26.4km/L 平均油耗的優異節能表現，懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同 GA-B 模組架構。