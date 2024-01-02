〈2023車市統計〉掛牌總數創18年來新高 二大品牌大贏家

去年新車銷售數據今 (2) 日出爐，由於各家車廠的供應逐步回穩，全年新車市場最終登錄台數達 47.7 萬台，創近 18 年來新高紀錄，年增幅達 11%，10 大車商中，有 6 個品牌成長，又以 LEXUS 增幅達 55% 最大，一舉回升至銷售第 3，HYUNDAI 也成長 44% 並首度衝上第 6 名。

前 10 大車商由於交車狀況不同，全年銷售排名洗牌，前 10 名依序為 TOYOTA、HONDA、LEXUS、BENZ、NISSAN、HYUNDAI、FORD、CMC 和 BMW，其中，FORD 由前一年度的第 3 名滑落至第 7 名，NISSAN、CMC 也分別從第 4 名、第 6 名退步，反觀 HYUNDAI 從第 10 名衝上第 6 名，LEXUS 也從第 8 名一口氣回升至第 3 名。

和泰車指出，去年來車相對充足，車商積極去化長交期訂單，加上新車市場持續熱絡，推升全年新車市場達 476987 台，寫下近 18 年來的新高紀錄。

同時，豪華車市場總銷量也達 11.2 萬台，年增 19%，占整體市場比重提升至 23.5%，創歷史里程碑，反映 LEXUS 銷售熱絡。

另一方面，HYUNDAI 是去年最明顯進步的品牌，對此，南陽汽車說明，在原廠奧援新車生產交付順利和總經銷多項經營改革有成，獲消費者認同肯定，全年新車銷售達到歷史新高 22169 台，市占率 4.7%，寫品牌代理以來最高紀錄。