〈2023車市統計〉中華車MG年銷售近1.38萬台 展間將翻倍增

中華車 (2204-TW) 代理的 MG 品牌於 2023 年熱銷近 1.38 萬台，HS 車系累積突破 1 萬名車主，展望今 (2024) 年，MG Taiwan 表示，將持續拓展經銷網絡，朝向品牌登台 5 年達 50 間展示中心、60 間服務廠的目標邁進。

MG 自 2022 年 7 月導入台灣市場受到車主青睞，MG Taiwan 正與中華車協調擴增產能，藉此縮短準車主候車時間，同時，MG 全台服務據點已翻倍成長，到目前共有 19 間展示中心、23 間服務廠規模，對未來 5 年內立下 50 間展示中心與 60 間服務廠的目標。

2023 年是 MG Taiwan 在台灣車市完整的第一個銷售年度，陸續導入 HS 2.0T AWD 旗艦版、跨界休旅 ZS 1.5L 旗艦版豐富產品陣線，秉持「超規滿配」的產品策略，第四季掛牌數衝上 5292 台，較去年同期成長超過 3 倍，創單季新高紀錄，而全年總掛牌達 13791 台。

MG 說明，HS 車系旗下三兄弟分別為 1.5T 旗艦版 (最大馬力 180ps)、2.0T AWD 旗艦版 (最大馬力 223ps)、以及 PHEV 馭電版 (最大綜效馬力 291ps)，標配有 Level 2 智慧駕駛輔助系統，快速推升買氣。

而做為 MG 品牌全球熱銷的 CUV 車款，MG ZS 將同級罕見配備如 BSD 盲點偵測系統、360 度環景影像輔助系統、駕駛座六向電動調整、後座冷氣出風口、沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能) 等多種跨級配備直接標配，樹立國產 CUV 配備新標竿。