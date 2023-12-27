〈車市〉納智捷n7入手價漲10萬元 體驗中心採會員制

裕隆 (2201-TW) 旗下納智捷 LUXGEN 於今 (27) 日正式發布 n7 完整規配表、原廠配件表與 2024 年全新售價，入手價 109.9 萬元起，較預購價格調漲 10 萬元，且 LUXGEN 未來新能源車系將採會員限定的銷售和服務模式。

LUXGEN n7 定價分別為 5 人純粹版 109.9 萬元、5 人亮點版 129.9 萬元，以及 7 人亮點版 134.9 萬元，是國內同價格帶唯一具備純電動力的中大型 SUV，其中，5 人純粹版較預購價調漲 10 萬元，其他二種版本售價維持不變。

納智捷說明，n7 標配數位科技座艙 15.6 吋中控螢幕和 12.3 吋數位儀錶、智慧駕駛輔助功能 ADAS Lv.2+、車聯網和 OTA(Over the Air 雲端更新服務) 應用生態。

為提供消費者更精緻的服務體驗，LUXGEN 未來新能源車系將採會員限定的銷售與服務模式，初期除了優先服務逾 1 萬位已預購會員，也將再陸續開放 2.5 萬純電會員中尚未參與首波預購的消費者來店體驗與購車，一般大眾則須待明年第二季後，才有機會透過參與新的會員專案獲得購車資格。

而全新的 LUXGEN 體驗中心今日同步對外公開，包括台北、台中、台南等，將在 1 月 6 日起開幕，而桃園、高雄預計第一季陸續啟用，除了是未來新世代純電產品的展示空間，也定位為 LuxClub 會員專屬的社交場域。