〈2024台北車展〉Lexus重磅新車LBX預售開跑 和泰車看明年車市不差

和泰車 (2207-TW) 代理的 Lexus 今 (28) 日參與 2024 台北新車暨新能源車特展，現場曝光全新 LBX，並正式展開預接單，預接單價自 133 萬元起；和泰車總經理蘇純興表示，今年 Lexus 在台銷售達 3 萬台新高里程碑，展望明年，在經濟成長復甦的環境下，整體車市雖難高於今年，也不會太差。

蘇純興說，今年車市買氣熱絡，再加上過去缺車的交車潮湧現，激勵全年車市上看 47.5 萬台，展望明年，由於比較基期高，缺車問題緩解，供應回到正常水準，整體車市應不容易再維持如今年的強勁成長表現，但也不會差。

Lexus LBX 開始預售接單。(鉅亨網記者王莞甯攝)

本次 Lexus 展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，展出三大動力的電動化車款，包括 BEV 電動車、PHEV 複合式電動車、HEV 油電複合動力車，更於現場曝光全新 LBX，並正式展開預接單。

LBX 代表 Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會 SUV 車款，內裝設計採 TAZUNA 全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載 9.8 吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達 402L 超大行李廂空間。

和泰車進一步說明，LBX 是品牌首款採用 GA-B 模組架構為基礎開發，搭載 1.5 升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力 136 PS，擁有 26.4km/L 出色節能表現。

Lexus LBX 提供 ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX + 共 5 個等級，預接單價自 133 萬元起。