泰宗進軍核酸藥物領域 子公司台基核攜台大拚今年完成候選藥物

泰宗 (4169-TW) 進軍核酸藥物領域，子公司台灣基因核酸新藥公司 (台基核) 與國立臺灣大學簽署產學合作協議，雙方將展開以肝臟為標靶的核酸藥物研究計畫，預計今年會完成候選藥物篩選。

根據台基核規劃，此研發計畫除了期望完成候選藥物篩選以及專利及優化與開發，2026 年啟動 A 輪募資並提出人體臨床試驗申請，針對目前全身性疾病 (代謝性疾病)、肝癌與膽道、B 型肝炎等領域，提供新一代創新療法，2028 年展開 IPO 計畫。

泰宗董事長徐煥清表示，自 2013 年以來泰宗與臺大肝病研究團隊，結合國內投入於肝臟疾病新藥開發的生技公司，成立「台灣肝病醫藥科技聯盟」，鑽研於肝病的新治療，有鑑核酸藥物被視為次世代主流療法之一，特別成立子公司台基核，讓團隊能更集中資源並專注於核酸藥物的開發。

台基核與臺大合作的核酸藥物研究計畫，也邀請臺灣大學醫學院臨床醫學研究所教授、中研院院士陳培哲擔任計畫主持人。陳培哲指出，核酸不僅是所有生命遺傳訊息的載體，更可以發揮重要的調控作用。核酸藥物能直接作用在脫氧核糖核酸 (DNA) 和核糖核酸 (RNA)，從疾病源頭進行干預，調控基因或蛋白質的表現，針對目標設計高度或專一互補的核酸序列，達到「治標治本」的治療效果。

雙方此次合作將鎖定開發以肝臟為導向的核酸藥物，初期藉由研究 siRNA(小干擾核醣核酸)、DNA、mRNA 等經脂質奈米載體 (LNP) 進入肝細胞後的作用，針對全身性疾病 (肥胖、高血脂等)、及肝臟 / 肝癌與膽道疾道、B 型肝炎等三大領域，希望找出抑制肝臟產生過多致病蛋白質、或是彌補肝臟無法製造足量功能性蛋白質因而致病的目標核酸，並進行優化與修飾。

台基核董事長王雅俊指出，2022 年底美國 FDA 核准一款治療 B 型 (缺少第 9 因子) 血友病的核酸新藥 Hemgenix 上市，只需一次性治療就可以讓病患免於終身輸血之苦，達到完全根治，而該款新藥的訂價一劑高達 350 萬美元，堪稱目前全球最昂貴的藥物。Hemgenix 藥物的作用原理就是將一種可以產生凝血因子的基因輸送到肝臟，並在肝臟中重新製造第 9 因子蛋白質，替補原本缺陷的基因功能。