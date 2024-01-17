八大官股馳援抗賣壓 護盤首選高股息ETF、金融股

台股選後急殺，外資昨 (16) 日大舉提款 451 億元，挑起國家隊敏感神經，八大公股銀行券商全力進場馳援，大買近 70 億元，為近 3 個月來單日最大量，官股護盤首選防禦性較高的高股息 ETF 與金融股，皆為股民最愛的存股標的，也為市場買氣提振信心。

觀察八大公股銀行券商 16 日買超排行榜，以國民 ETF 元大高股息 (0056-TW) 17682 張居冠，其次為復華台灣科技優息 (00929-TW) 14924 張；累計近 2 個交易日以來，官股已各敲進這 2 檔台股 ETF 逾 2 萬張。 0056、00929 分別於 17、18 日進行除息交易，官股積極掃貨，趕在最後買進日敲進。

其他台股 ETF 方面，官股也青睞國泰永續高股息 (00878-TW) 、群益台灣精選高息 (00919-TW)，16 日各買超逾 6000 張，為買超排行第三、四名；群益半導體收益 (00927-TW) 居第六，獲官股買超逾 5800 張。

為維繫多頭人氣，金融股也是護盤首選標的之一，開發金 (2883-TW)16 日獲官股買超近 5900 張，臺企銀 (2834-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW) 皆在買超前十名內。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，00919 選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說，每年在企業宣告當年股利後，5 月底即依宣告股利率選股，讓 00919 得以在除權息旺季時領到豐沛股利，未來配息政策將積極求「穩」，規劃將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。

依元大投信官網揭露至 2023 年 12 月底，0056 淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至 7.62 元，較 2023 年 9 月底收益分配評價時的 4.09 元大幅增加，且增加金額中的 63% 於 12 月成分股調整時，為基金已實現資本利得，可作為配息來源，加上帳上既有包含股息收入的 4.9 元可分配收益，合計可分配收益逾 7.5 元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。