〈台股盤後〉抱緊護國神山也沒用 指數再重挫185點摜破季線

台股在 2024 年開紅盤以來的漲多拉回壓力尤以本周最大，大盤指數繼昨日大跌 199.95 點或 1.14% 後，今 (17) 日雖然台積電 (2330-TW) 力撑平盤之上，但大盤收盤再重挫 185.08 點，收在 17161.79 點並摜破季線，市場成交值放大到 3820.43 億元，市場專家則指出，在市場跌勢中，尤應保守操作。

導致大盤重挫原因包括新台幣大貶引發的外資殺盤匯出疑慮、國際地緣政治衝突，同時，台北金融市場今天也呈現股匯雙殺走勢，台幣兌美元早盤貶破 31.5 元大關，中午則放量重貶 1.48 角，暫收 31.540 元。

台股的權王台積電今天盤中力守平盤，終場小漲 1 元或 0.17%，收盤報 581 元，成交量爲 42521 張，市場在觀望台積電 18 日法說提出的看法，證券分析師黃漢成說，第一季台積電本來就沒有太多表現空間，對明天的法說會看法中性。

台股集中市場大盤今日開在 17341.58 點，最高 17361.05 點，最低 17151.58 點，收在 17161.79 點，收盤下跌 185.08 點，收在 17161.79 點並摜破季線，市場成交值放大到 3820.43 億元。

今天集中市場大盤權值股下跌，收盤鴻海 (2317-TW) 股價跌破百元價位，收盤報 98.6 元，跌幅 1.4%、聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 16 元或 1.79%，收在 879 元，大立光 (3008-TW) 收盤報 2490 元，較昨日下跌 90 元 或 3.49%，玉晶光 (3406-TW) 收盤跌 2.5 元，收盤報 398.5 元。

同時，高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收黑。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤都全面下挫，航空類股的長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 也股價聯袂下挫做收。

至於昨日淪爲外資提款機的金融股，今天表現依舊屎振，金融股指數今天下跌 1.59%，金融股指數並以盤中最低點的 1643.08 點作收。