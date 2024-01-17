AI泡沫開始消散？德意志銀行：今年是言論化為行動的一年

德意志銀行分析師表示，人工智慧 (AI) 相關的興奮情緒去年推動美股大漲，隨著 AI 潛在應用擴展到更廣泛的市場，該興奮情緒今年可望轉化為更多現實用途。

德意志銀行研究分析師 Adrian Cox 和 Galina Pozdnyakova 報告指出：「2024 年是生成式人工智慧 (Gen AI) 從實驗走向實施的關鍵年，也是贏家和輸家開始出現的一年。」

去年 Gen AI 產品問世後引發市場興奮，並成為美國企業最關注的新技術。

羅素 3000 指數 (RUA) 內的成分股去年財報法說會上不停宣傳 Gen AI，根據德意志銀行彙整，2022 年「幾乎沒有」提及，2023 年第一季出現 Gen AI 議題約 1000 次，去年第三季該數據已飆升至 3500 次。

然而，德意志銀行分析師發現，去年第四季該炒作熱度似乎下降，當季企業財報法說會上提及 Gen AI 主題的次數回降至 2500 次，德意志銀行分析師將此趨勢視為「泡沫開始消散」，因為企業將注意力轉向 AI 在「現實世界的用途」，而非不切實際的應用方式。

Cox 和 Pozdnyakova 認為，大眾工作中最可能接觸到 Gen AI 的第一個地方是「整合到現有軟體中的生產力增強工具」，而非「變革性」的 app，例如微軟 (MSFT-US) 去年 11 月推出具 AI 功能的 365 Copilot 聊天機器人。

微軟表示，今年年初預計將推出 Copilot for Sales 和 Copilot for Service 產品。同時，Alphabet (GOOGL-US) 也將推出把 AI 功能整合至現有軟體中，並推出自家任務增強工具 ，即專為 Google Workspace 商務版打造的 Duet AI 。

德意志銀行分析師表示：「需要一段時間才能實施，但最終可能會廣泛部署並根植於工作流程中，這過程預計走 S 型曲線，而非像火箭直奔月球般那樣直線。」