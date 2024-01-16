微軟CEO：無論有無奧特曼 對OpenAI法理沒有意見

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella) 周二 (16 日) 表示，他對合作夥伴 OpenAI 的治理結構沒有任何意見。兩個月前，這家新創公司的非營利董事會不顧投資人利益，暫時罷免了其執行長。

納德拉在世界經濟論壇 (WEF) 年會期間表示，「我很自在。我對任何結構都沒有問題。」

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 因遭控溝通故障於去年 11 月被意外解雇，引發 ChatGPT 背後的新創公司的危機，員工威脅要集體辭職前往微軟工作。微軟為 OpenAI 提供了數十億美元的支援。

OpenAI 董事會幾天後最終恢復了奧特曼的身份。而微軟也在 OpenAI 董事會中獲得一個無投票權的觀察員職位。

歐洲、英國和據傳美國的競爭管理機構已開始密切關注微軟與 OpenAI 之間的關係。一位了解內情人士表示，雙方的協議保證 Windows 製造商在特定條件下獲得該新創公司的大部分利潤。

納德拉表示，微軟並未完全擁有 OpenAI，這個事實讓它們的交易以有利於競爭的方式脫穎而出，「事實上，合作夥伴關係是競爭的一種途徑。」

納德拉表示，微軟在計算能力方面的投資，以及在 ChatGPT 成名之前對 OpenAI 的多年押注，都是「高風險的押注」，而且「並非都是傳統智慧」。