邁達特看好AI語音辨識分析市場 增加德鴻持股至4成

佳世達 (2352-TW) 旗下邁達特 (6112-TW) 宣布，增加德鴻科技 (6910-TW) 持股，從原本的 20.96% 提升至 40.15%。邁達特表示，受惠雲端客服成長趨，AI 語音辨識與分析服務將加速增長，德鴻在此領域深耕已久，未來成長潛力龐大。

德鴻科技主要服務內容為人工智慧智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端服務大廠 Genesys 系統，具軟體研發、系統架構整合技術及維運經驗，市場優勢為產品相容性高，能配合不同雲端平台使用。

佳世達智能方案事業群總經理暨邁達特董事長李昌鴻表示，雲端客服中心具高度靈活性，企業可以匯總客戶數據和先前查詢的歷史，提供客戶更個性化的服務，有效解決客戶問題，而透過 AI 智能服務及數據分析，將使客服中心價值轉型。

邁達特表示，將全力衝刺 AI 與雲端變現期，持續瞄準 IT/OT/Cloud/AI 整合的數位轉型大勢。根據研調機構 Statista 的數據顯示，2028 年全球 AI 市場規模將達 1,075 億美元，其中，語音辨識市場規模預計為 271 億美元，占比 25%。

目前邁達特旗下包含雲端服務商「聚上雲」、企業核心應用專家「逐鹿數位」、ERP 導入及維護服務商「前進國際」、AI 大數據顧問服務的「典通」等，透過整合通路與產業生態系，滿足企業數位轉型的多構面需求。