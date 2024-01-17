紐約梅隆投資管理：美50%機率經濟軟著陸 看好優質固定收益

紐約梅隆投資管理 (BNY Mellon Investment Management) 今 (17) 日舉行 2024 年投資市場展望論壇，首席經濟學家 Shamik Dhar 指出，市場對於美國降息預期過於樂觀，核心通膨仍高於目標值，高利率環境將延續一段時間，對於降息看法較為保守，預測有 50% 的機率美國會經歷一次軟著陸，歐洲則面臨經濟衰退，他們認為優質的固定收益將再次成為有利的市場。

數月來，隨著各大央行齊力對抗通貨膨脹，經濟前景逐漸顯示出好轉，然而升息週期何時結束仍是一大問題。紐約梅隆投資管理全球經濟與投資分析 (GEIA) 團隊評估，預估未來十年政策利率會維持在 4.5% 左右。「利率長期維持高水準」所營造的金融環境可能使經濟活動放緩，甚至導致成長緊縮與就業機會減少。

Shamik 表示，雖然還是有方法可以在今年創造出穩健報酬機會，但是 2023 年所躲過的經濟衰退趨勢很可能只是延遲一年出現。儘管如此，各地經濟衰退的機率不盡相同，代表有機會藉由區域與資產類別多元布局增加投資價值。

Newton Investment Management 多元資產副投資長 Paul Brain 表示，企業財測針對未來盈餘微幅下修，刺激股市在近期財報季出現震盪；代表金融市場對 2024 年展望感到不安，並且採取更審慎的立場，因此我們也要提高警覺留意高利率造成的問題是否浮現。個股表現差異可能極大，顯示選股的重要性。從資產配置的角度來看，我們認為能透過提高股利對抗通膨壓力的企業將是優質標的。

對於降息前的投資股債配置建議，Paul 說明，可以切成三個階段來看待，第一階段為樂觀狀態，因為聯準會已經出現停止升息的訊號，風險性資產如股票可望見到不錯的報酬，債券殖利率高也為投資人提供良好的保護；第二階段為經濟成長轉弱時期，預料債券的表現將比股票更好；第三階段為更明顯的降息，風險性資產會有突出的表現。

Insight Investment 固定收益投資專家主管 April LaRusse 表示，市場從對一種宏觀狀況定價轉向另一種，我們發現個別公司債的價格變得更為敏感。相信 2024 年的金融情勢將有利於主動型投資管理，因為個別公司、經濟與資產類別表現分歧的現象會更為明顯，顯示市場價值錯估的投資機會浮現。

April 指出，在高收益範圍內，風險胃納較高的投資人可以從被調降評級的墮落天使債券中找到值得留意的機會，主動型經理人也可以在此創造超越傳統高收益的超額報酬機會。