PayPal遭瑞穗降評 挫逾4% Z世代愛用Apple Pay、先買後付

瑞穗分析師認為 PayPal 競爭力堪憂，因為年輕族群偏愛使用蘋果 (AAPL-US) 等其他支付服務，所以調降該公司股票評級與目標價，導致其周二 (16 日) 股價大跌。

PayPal (PYPL-US) 周二下挫 4.18%，收每股 58.45 美元。

瑞穗分析師 Dan Dolev 周二研究報告將 PayPal 股票評級自「買進」降至「中立」，目標價自 72 美元下修至 65 美元，係因他認為 PayPal 市占不斷遭 Apple Pay 搶走。

PayPal 拒絕回應置評請求。

投資人擔心 Apple Pay 搶走 PayPal 市占，這點並非新鮮事，因為對 PayPal 競爭力的擔憂是該股自 2021 年 7 月 23 日收盤高點 308.53 美元一路下跌的主因，截至周二收盤已下挫 81%。

Dolev 指出，美國年輕群體傾向於 Apple Pay、自動填充和先買後付 (BNPL) 等更新的支付方式，此趨勢令人擔憂。

關於 PayPal 面臨的競爭環境，Dolev 曾建議將 PayPal 和 Venmo 合併到一款 app 中，以「增強數位錢包功能」。

PayPal 旗下的 Venmo 支付 app 深受年輕人歡迎，因此若能將這兩平台合併，可以讓 PayPal 更好地整合當前獨立的平台，以更佳地整合當前獨立的平台，引導 Venmo 有吸引力的用戶在結帳時使用品牌 PayPal 按鈕。