〈保瑞轉上市〉美併購市場買方減少 持續評估併購CDMO廠

生技股王保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (19) 日表示，隨著公司規模越來越大，瞄準的併購案金額也跟著增大，目前仍是以評估併購 CDMO 廠為主，期望明年會有新案子，此外，現今美國併購市場買方不多，對公司也相對有利。

談及美國併購市場，盛保熙說，美國雖然仍有通膨等因素影響，不過也讓併購的買方減少，且出手也相對保守，再者，許多 CDMO 業者的價差也都有一半以上，對於公司併購來說是好事。

盛保熙表示，目前看的併購案都屬於金額較大的案子，對於集團的技術與產品線都可以提升，其中，CDMO 廠需要能以公司可以進行整合，安成藥也藥評估新的品牌藥。

盛保熙指出，這幾年保瑞除了專注本業外，持續透過策略性併購，加速擴大營運規模，也讓公司市值在短短 7 年內成長超過 50 倍，包含 2013 年併購日商衛采台南廠、2018 年併購美國 Impax 旗下益邦製藥 100% 股權及廠房設備起，即快速開展國際 CDMO 代工服務，2022 年保瑞佔台灣整體出口北美醫藥製劑整體金額的 26.1%、全球 9.7%。

保瑞具備全球化運營的競爭優勢，提供全方位 CDMO 製藥服務，全球共有 7 座生產基地，所生產的藥品出口至全球 100 個以上國家，是台灣產能第一的 CDMO 製藥公司，95% 的營收來自海外。