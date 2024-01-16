〈碳權交易〉提高台灣碳市場流動性與價格訊號發現 李堅明：應善用碳交所功能

台灣首批國際碳權於去年 12 月上架，碳交易正式啟動。不過國內目前規定碳權只能買、不能賣，加上碳交所交易的碳權不能抵碳費，碳交易之父李堅明認為，這將限制碳交易的流動性與價格訊號，政府應善用碳交所的功能。

首先談到台灣碳權市場的規模，李堅明說明，依照目前的環評增量，每年會有 150 萬至 200 噸。假設有 5% 碳權抵減，目前控管企業約 500 家，總排放量約 1.8 億至 2 億噸 CO2e，再假設有 30% 會用 5% 的碳權抵減，則會有 270 萬至 300 萬噸的抵換需求。

環評增量抵減加上碳費抵減，每年將有 420 萬至 500 萬噸的碳權抵減需求，以每噸 10 美元計算，推算一年的市場規模約為 12.6 億至 15 億元。李堅明認為，隨著碳費與碳費抵換率，雖然台灣的碳權市場會持續擴大，不這個碳市場規模，可能影響碳價訊號功能。

因此李堅明認為，下一步的考驗就是價格發現。李堅明說明，碳權價格發現 (price signal) 才是真正考驗碳交所如何協助台灣邁向淨零轉型的功能。李堅明說，目前國內規定碳權只能買、不能賣，加上碳交所交易的碳權不能抵碳費，將大大限制碳交易的流動性與價格訊號。

基於此，李堅明表示，如何持續擴大與創造碳交所的流動性或交易量，有了流動性後，才有價格發現，也才會出現激勵減碳科技發展與減碳的在地落實。不過李堅明強調，碳權的買賣不是炒作、投機，而是創造流動性，觀察國際經驗，碳權的周轉率約 2 至 3 次。

李堅明進一步提到，提高流動性與碳價訊號的關鍵因子，在碳權供給方面，應開放更多元與主流的高品質碳權，例如查證碳標準 (VCS)，以及當前國際上主流的碳移除碳權 (CDR)，持續提供高品質的碳權選項。

至於碳權需求方面，則需創造碳權需求，李堅明呼籲，環境部應盡速依據《氣候變遷因應法》第 27 條，公告更多元可以抵換碳費的高品質碳權品項與高抵換比例，並增修第 24 條，允許企業使用高品質碳權，抵減環評增量，鼓勵企業訂定淨零階段目標，維持穩定的碳權需求。

展望台灣碳市場，李堅明指出，環境部善用《氣候法》的相關子法與配套，促進國內碳市場的流動性及價格訊號發展。李堅明補充，碳交所對外需與國際接軌，對內則要促進減碳成本有效性，降低減碳成本。