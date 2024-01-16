新壽增資案大股東隔空交火 金管會：勿寄望監理寬容

新光金 (2888-TW) 大股東近來因新壽增資案隔空交火，金管會保險局副局長蔡火炎今 (16) 日表示，新光金 2023 年 7 月通過對新壽增資 70 億元，目前僅完成 15 億元，請新光金盡速對新壽辦理增資，而非寄望監理寬容。

根據《保險法》規定，保險業資本適足率 (RBC) 須達 200%，且近兩期淨值比，必須有一期達 3%；若未達標即為資本不足，公司須提出改善計畫，否則會面臨主管機關處分、監管。

蔡火炎說明，新壽 2023 年上半年 RBC 未達保險法規定的資本適足等級，已要求新光金提出增資等財業務改善計畫，其中，新光金去年 7 月於董事會上通過的增資 70 億元，這部分截至目前只完成 15 億元。

蔡火炎重申，保險局將會持續要求新光金依照所提報的財業務改善計畫辦理。

新光金先前向金管會爭取死利差互抵責任準備金、不動產增值利益準備金納入新壽 RBC 自有資本計算，蔡火炎表示，金管會已函覆「礙難同意」。

此外，新光金董事會去年 12 月底通過委聘外部顧問公司進行財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案，盼兼顧股東權益及公司永續經營，以有效終局解決公司困境。

蔡火炎表示，目前並未接獲新光金提出其他的監理措施，現在就是要求新光金盡速對新壽增資，對於該董事會的決議不便評論。