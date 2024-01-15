航空業新紀錄！台灣虎航平均年終超過10個月 再調薪逾1成

台灣虎航 (6757-TW) 董事長陳漢銘今 (15) 日指出，台灣虎航成立 10 年，順利從 3 年的疫情泥淖中走出，展望未來 10 年，已擘劃中長期航點藍圖，包括日本、東南亞和中國等地；而對於各界關注的年終獎金，陳漢銘也宣布，員工平均可拿到 10.8 個月，最高可拿到 14 個月，是航空業新高紀錄，且平均薪資將再調升約 11.48%，另有伙食津貼 12%。

陳漢銘表示，感謝團隊一路的攜手共度，董事會決議今年平均年終達 10.8 個月，今日入帳，同時，平均薪資將調升 11.48%，包括平均薪資漲幅 4% 以及平均固定薪資加 3000 元。

展望今年，台灣虎航營運長賴俊迪說，今年航班供應比較多，但需求也持續成長，再加上航空業整體成本結構墊高，看票價易漲難跌，預計今年票價與去年會差不多。

陳漢銘進一步說明，未來日本航點納入規劃有福島、鶴岡、鳥取、島根、大分和宮崎，東南亞則有望拓點吳哥窟和海防，中國也不排除開航張家界、福州、廈門、無錫和天津等地。

其中，台灣虎航深入日本，投放岡山 / 高知 / 茨城 / 福島等地方的路面電車、巴士廣告宣傳，期快速拓展日客來台商機。

陳漢銘強調，啟動日本行銷大計畫，為有史以來對日本市場最大的投資，主要透過日本樂天集團共同合作，推出日本樂天信用卡卡友購票折扣優惠，並與日本樂天旅遊針對台虎推出多樣的機 + 酒套裝行程。