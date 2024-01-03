年終獎金自己賺！元大這檔基金年化配息率衝9% 1/15入袋

2023 年台股行情火熱，據彭博資訊統計，累計上漲 26.8%，創 2009 年以來表現最佳年度，國內規模最大月配息台股主動基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，2023 年含息總報酬達 50.5%，年終配息金額也不負期待，投資人將可領到「年終獎金」，1 月發出包含當月配息及年終配，每單位配發 0.5166 元，換算年化配息率 9%，於 1 月 15 日入帳。

元大台灣高股息優質台灣龍頭基金自 2023 年 10 月起，每單位配息金額上調至 0.0446 元，近三個月平均年化配息率提高至 5.1%，反映台股龍頭企業營運成果，及主動基金追求超額報酬與高股息配發能力。

元大投信指出，2023 年台股表現優異，台股主動基金至 2023 年 11 月底整體規模突破 4800 億元，重返金融海嘯後新高。元大台灣高股息優質龍頭基金是台灣首檔結合月配息、年終配及收益平準金的台股基金，提供投資人定期配息、兼顧成長性與風險控管的退休準備投資新選擇。

自 2020 年 10 月首次月配息至 2023 年 9 月，均穩定維持每月每單位配息金額 0.0337 元，平均年化配息率 3.8%；2023 年 10 月起提高至每月每單位配息金額 0.0446 元，至 2023 年 12 月三個月平均年化配息率 5.1%。

月配息台股基金能否讓投資人放心長期投資，關鍵在於投資標的，元大台灣高股息優質龍頭基金訴求「高股息」、「優質」與「龍頭」台股企業，聚焦挑選經營穩健及具備穩定高現金股息殖利率優質標的，依元大投信官網揭露 11 月底基金主要持股包括台積電 (2330-TW)、聯詠 (3034-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等，均為國內指標權值股。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，應留意配息率不等於報酬率，除了關注配息率，應同步留意報酬率，基金所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，建議以長期配息記錄作為參考，更能有效評估基金配息水準。