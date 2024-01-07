年終紅包錢存哪？銀行搶新客台幣活儲最高8% 一張表掌握最新優惠

元月是企業年終獎金發放旺季，同時也瞄準過年紅包行情，多家銀行端出新台幣高利活儲優惠專案，大搶新客、新資金，其中，聯邦銀行 (2838-TW) 喊出年利率最高 8%，王道銀行 (2897-TW) 年利率 6.66%，新光 OU 數位帳戶享最高 6.08%，不過，各家銀行限制條件大不相同，《鉅亨網》整理出五家銀行 2024 年開年推出的最新專案，讓讀者將好康優惠一網打盡。

聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶去年祭出「台幣高利活儲最高 8%」，獲得廣大迴響，因此，活動好評再延長至 2024 年 6 月 30 日，凡於活動期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理 KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額 10 萬元內台幣高利活儲年利率 8% 的優惠（開戶當月 21 日至次月 20 日）；舊戶完成任一指定任務（信用卡任務、推薦開戶任務、美金存款任務或貸款扣繳任務），亦享活儲年利率再加碼，合計最高享 3% 優惠。跨提跨轉每月還享各 10 次免手續費。

王道銀行新戶禮提供新台幣高利活儲優惠，即日起至 4 月 1 日期間，凡首次於王道銀行開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率 6.66%」優惠專案，自成功開戶之次一營業日起算兩個月內，新台幣活儲帳戶餘額於 10 萬以內可享年利率 6.66% 的活儲優惠，超過 10 萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息，若存滿 10 萬元，利息約 1100 元。

新光 OU 數位帳戶推出新朋友獨享活動，即日起至 6 月 30 日，針對從未申辦新光銀行任一存款帳戶，並於專案期間首次成功開立「OU 數位新台幣存款帳戶」且專案期間持有效帳戶者，推出於 OU 數位存款帳戶享有新台幣 7 萬元內年利率 5.48% 計算之加碼優惠利率，為期 4 個月，加上牌告利率 0.6%，最高享 6.08% 優惠。

將來銀行也瞄準新戶，於專案期間新開立本行新台幣活期儲蓄存款帳戶者，開戶後次一日適用本專案優惠利率，為期 90 天，主帳戶享有新台幣 5 萬元內年利率 1%，5 到 20 萬元內以年利率 3.5% 計算，若超過 20 萬元存款金額，享以年利率 0.75% 計算，結束時專案優惠利率回復至當時之該行活期儲蓄存款牌告利率。此外，原有存戶優惠同步加碼，5 至 30 萬元內利率升至 1.5%，超過 30 萬元則享 1%、金額無上限。活動至 3 月底止。

台新銀行針對新戶祭出專屬 3.2% 利率優惠，新朋友條件為 2023 年 12 月 1 日後首次成功開立 Richart 新台幣活期儲蓄存款帳戶，且專案期間持有效帳戶者。只要每日餘額大於新台幣 1 元，則可於符合條件之次二個營業日至次二個月第一個營業日止 (截止日)，享有 10 萬元以內 3.2% 年利率。活動持續到 7 月 1 日止。