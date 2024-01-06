〈富邦謝年會〉蔡明興：年終獎金最高20個月 今年股利政策會更好

富邦集團今 (6) 日於南港展覽館舉行謝年會，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興進場前受訪指出，員工年終獎金最高發放 20 個月，中位數約 7.75 個月，加薪幅度平均 3-4%，會將通膨納入考量，績效佳者最高上看 20%；至於今年股利政策，蔡明興透露會比去年好，現金為主搭配公積配股，並期許今年獲利動能優於去年。

對於員工加薪方面，蔡明興強調「這是一定要的」，會參考消費者物價指數去計算，若通膨高，加薪幅度就會拉高，但還是要看績效表現，有人加薪幅度多達 20%，平均來說都有 3-4%，與軍公教加薪幅度差不多。

至於今年度的股利政策，蔡明興說，富邦金去年純益有比前一年度好一些，希望股利會更好，以現金股利為主，股票股利會持續發放，事實上，富邦金自 2020 年開始發放股票股利，就是參考股東建議、從善如流，結果效果很好，每年都順利填權，讓投資人相當滿意，近年資本公積累積達 7000-8000 億元，未來也會延續公積配股方式。富邦金 2022 年度每股派發 1.5 元現金股利、0.5 元股票股利。

對於台股近來表現，蔡明興認為，去年底外資大舉匯入，帶動新台幣匯率強勢升值，「升的速度太快了」，因此，2024 年後股市回檔修正也是正常的現象，尤其是美股重量級科技股，近期股價都回跌，台股也連動修正，新台幣同步回貶。若以一字期許今年台股表現，蔡明興回應，應該是「發」吧！

日系外資近日出具報告給予富邦金買進評等，目標價 74 元，對此，蔡明興表示，去年整體金融族群漲幅不大，大盤以科技股表現較為亮眼，但今年利息下降後，金融股後市補漲可期，也希望富邦金今年獲利動能可望優於去年。

關於市場樂觀預期美國啟動降息循環，蔡明興指出，今年美國應該會降息，若利息維持高檔，恐有經濟衰退的問題，降息對富邦來說是憂喜參半，有利債券跌價損失改善，但股票方面因去年基期高，必須謹慎選股。對於壽險業來說，蔡明興表示，美元短期利率影響最大，受新台幣強升影響，去年避險成本多達 450 bp，費用相當高，希望今年能下降。