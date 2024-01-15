2024年元月效應!?歷年同月報酬率算給你看!

元月效應指的是股票市場中每年 1 月的投資報酬率高於其他月份的異常現象，且 1 月的上漲機率大於下跌機率。經過統計發現台灣股票市場在近十年來元月效應並不明顯。

以下利用量化工具計算單月漲跌幅，並把資料匯出整理。

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使用加權指數為例，統計 2014 至 2023 年的單月漲跌幅，單月漲跌幅以 [(當月收盤價 - 當月開盤價)/ 當月開盤價]*100 為計算基礎，發現近十年的元月上漲機率達 60%，上漲機率大於下跌機率，看似好像有元月效應，不過觀察到近十年 1 月的平均報酬率僅有 0.87%，投資報酬率並沒有特別高於其他月份的表現，元月效應的效果其實不顯著。

繼續往後面的月份觀察，結果發現其實近十年當中，1~12 月除了 9 月之外都是漲多於跌，平均的上漲機率在 63%，且平均單月漲跌幅為 0.68%。

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元月效應與同月份效應的性質相似，簡單來說就是利用歷史資料觀察相同月份的上漲下跌機率，但其實不同商品會有各自的頻率與季節性。觀察同月份效應有助於投資人掌握商品的特性，對於一檔股票漲跌慣性會有更強的信心水準，投資策略就可以選在股價落底時進場，買在相對安全的位階。

■ 本文參考來源：

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