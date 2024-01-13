股市漲勢靠軟著陸信念 但事實恐並非如此！

儘管投資者寄望 2024 年經濟背景良好，但至少一位經濟學家警告，通膨和利率恐仍會阻礙經濟發展。

去年年底股市上漲，很大程度係因投資者相信美國經濟將軟著陸，即升息減緩通膨卻又不會引發經濟衰退。若快速解讀自勞動力市場到消費者支出的數據，美國聯準會 (Fed) 確實已成功將高於 9% 的通膨率拉下來，且沒有損害經濟。

但「金髮女孩」的經濟 (不太冷不太熱) 過於理想，恐難成真，因為該經濟學家認為，Fed 並未完全征服通膨。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Sløk 表示：「若說 Fed 升息對經濟沒有任何負面影響，這是種誤導說法。」

他指出，Fed 積極的升息實際上極大地抑制了經濟的週期性領域——房地產就是典型代表。然而，經濟上非週期性領域 (例如旅遊和休息) 的強勢掩蓋了週期性產業的放緩。

針對經濟中對利率敏感的領域，Fed 升息帶來非常負面的衝擊，大多是房地產，因此住房通膨下降。由於住房在消費者物價指數中 (CPI) 銓重達 40%，因此主要和核心通膨率出現下降的結果。

這也是為何通膨率下降，但消費大眾卻感覺一些產品和服務等日常開銷依舊沒減少。

由於疫情抑制了美國民眾消費，因此疫情解除後，消費者外出用餐和出遊等意願強烈，有助於維持經濟強力運作，因為消費者支出在美國 GDP 中占比達 2/3。

同樣，持續強勁的經濟數據和最終將迎來降息的預期也有助於股市上漲。

Sløk 表示，結果是接下來幾個月經濟將重新加速，導致通膨又出現上行壓力，這是 Fed 最擔心的發展，可能會讓 Fed 採取比一些人預期更強硬的立場。

「簡單說，Fed 打擊通膨之路尚未走完。因此，現在就稱經濟將軟著陸還言之過早，因為 GDP 內週期性和非週期性的部分未來幾個月可能保持穩定。」

這對投資者來說，可能是好消息變成壞消息。近期經濟強勁，這聽起來是好消息，但也可能轉成壞消息，如果這意味 Fed 不會按市場預期的降息時程表走。

12 月 CPI 年增 3.4%，顯見「通膨尚未結束」，Fed 發言人甚至發表鷹派言論，稱更高更久的利率環境會維持下去，且放寬貨幣政策的希望更渺茫，導致開年股市承壓。

這種脫節以及投資者需要重新調整現實，至少可能會導致市場波動。如果央行更長期收緊貨幣政策，最終將開始更打擊經濟成長，進一步削弱軟著陸可能性，並打開潛在經濟衰退的大門，再加上今年股市恐有來自國內外政治的阻力，經濟前景開始顯得岌岌可危。

實際上，德意志銀行一再主張經濟數據和貨幣政策間有滯後現象，意味在歷史模式下，今年才會出現經濟衰退。

儘管如此，至少有些策略家認為，就算出現任何經濟衰退，也僅會是溫和程度，經歷一整年顛簸後，S&P 500 指數年終仍會收高。

最終一點，雖然投資者可能不想與 Fed 作對，但最好記住 Fed 並非總做出正確決定。