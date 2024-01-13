〈紐約匯市〉美PPI意外降溫 美元指數回吐稍早升幅 周線持平

美國公布 12 月生產者物價指數 (PPI) 意外下跌，引發市場對聯準會 (Fed) 提前降息的預期，美元指數周五 (12 日) 回吐稍早部分升幅，但美英兩國對葉門反政府武裝組織青年運動 (Houthis) 發動空襲後，避險買盤仍帶動美元小幅上揚，周線持平。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，至 102.42，本周走勢持平。

因商品成本下滑，美國上月 PPI 月減 0.1%，服務價格則持平不變，增加了通膨在未來幾個月降溫的可能性。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨暗示 3 月降息的機率為 79%，高於周四 (11 日) 的 73%。即使周四公布的消費者物價指數 (CPI) 增幅高於經濟學家預期，市場依舊認為 Fed 可能從 3 月開始升息，且即使上周的 12 月非農就業報告細項表現好壞不一，整體而言仍反映就業成長強勁。

周五數據出爐後，主要貨幣中以紐幣和澳幣表現最佳，但尾盤均回吐升幅，澳幣由升轉貶，小跌 0.06% 至 0.6682 美元。紐幣盤中觸及一周高點後，升近 0.3% 至 0.6243 美元。

在美英兩國對青年運動發起聯合軍事行動，以戰機、艦艇和潛艇展開數十次空襲後，挪威克朗伴隨著油價走高。截稿前，美元兌克朗下跌 0.11% 至 10.2921 克朗。

美英發起聯合軍事行動，是對青年運動襲擊紅海商船、加劇以色列及加薩戰爭的區域衝突所做出的回應。

歐元下跌 0.2% 至 1.0951 美元。歐洲是受能源成本上漲影響最大的地區之一。美元兌日元貶 0.3% 至 144.84 日元。

英鎊貶近 0.1% 至 1.2747 美元。周五數據顯示，英國 11 月經濟成長略高於預期，但仍面臨溫和衰退風險。

加密貨幣方面，美國證券交易委員會 (SEC) 本周批准比特幣現貨 ETF 上市後，比特幣在周四飆升至兩年高點，今則回吐升幅，截稿前下跌 5% 至 43,830 美元。

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