〈台股盤中〉選前交投清淡、軍工股撿到槍 量縮下跌失守17500點

總統大選倒數，台股今 (10) 日開低震盪，電子三雄軟腳、貨櫃三雄再度觸礁放量下挫，傳產、金融指標股同樣疲軟，指數失守 17500 點關卡，探近一個月低點，估量縮至 2400 億元。

電子權值股普遍疲軟，台積電 (2330-TW) 早盤持續熄火，最低至 580 元，午盤過後在低階買盤敲進下，往平盤靠攏；聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 都在平盤上下震盪；台達電、日月光、光寶科、欣興等都表現疲軟。

反觀 AI PC 概念股表現逆勢強勁，加上 CES 展題材加持，包含精英 (2331-TW)、緯創 (3231-TW) 漲幅都超過 1%；神基、廣達、華碩等力拚站穩盤上。

IC 設計族群也扮演撐盤要角，安國亮燈漲停，芯鼎強漲超過 8%，神盾、安格、迅杰、巨有科技、金麗科、力智、義隆、來頡等表現都不俗。

傳產股方面，船東與葉門胡塞武裝組織已就通行紅海達成協議，儘管馬士基已出面否認此事，不過航運股仍「跌跌不休」，陽明 (2609-TW) 大跌逾半根停板；新興、萬海、慧洋 - KY 跌幅逾 3%，中航、長榮、志信、榮運等均下跌逾 2%。

昨天國內國家級警報簡訊引發討論，今日軍工概念股撿到槍，凌華強漲逾 5%，寶一也有 4% 漲幅，雷虎、邑錡、融程電、神基、豐達科、漢翔、全訊等都逆勢上漲。