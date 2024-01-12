【熱門申購】最高潛在報酬率超過33%！1月份最新3檔可抽籤股票基本面報你知

證交所公告，農曆年前有 3 檔新股紅包可抽籤！世界健身 - KY（2762-TW）每股承銷價 132 元，由於是初上市，無市價參考；昱展新藥（6785-TW）與目前市價差 52 元，抽中 1 張最高賺 5.2 萬元；力麗店（5364-TW）價差僅 2 元，有興趣的投資人把握機會參與這波股票申購！

股票抽籤 1：世界健身 - KY（2762-TW）

台灣最大的連鎖健身房 World Gym 其股票「世界健身 - KY（2762-TW）」申購期間落在 1 月 12 日至 1 月 16 日，預計 1 月 24 日掛牌上市！每股承銷價 132 元，由於是初上市，並無市價參考。

世界健身 - KY 是做什麼的？

World Gym 上市將使用世界健身 - KY 作為名稱，股票代號 (2762)，當前股本 10 億，2024 年 1 月增資後會達到 11.25 億。

公司旗下擁全台最大健身房連鎖品牌 World Gym，總裁柯約翰（John Caraccio）表示，World Gym 全台共有 118 間店、44 萬會員數，是全台第一大連鎖健身俱樂部，會員籍跟教練課程收入約各占 50%，並將於明年加速拓點，預計明年增加 12 間、後（2025）年增加 15 間。

▶ 想知道 World Gym 營運數據以及公司未來展望嗎？完整內容點進下方連結！

>> World Gym 上市！如何搶先當股東？上市前 5 大競拍流程、3 步驟申購整理一次看

▶ 因應 World Gym 即將上市，抽一年免費會員！想賺會費趕快把握機會

>> 抽獎連結

>> 你不知道的事！台灣第一間健身房看這裡

股票抽籤 2：昱展新藥（6782-TW）

興櫃生醫股昱展新藥（6782-TW）辦理初上櫃，同樣是 1 月 12 日至 1 月 16 日申購，預計 1 月 24 日掛牌上櫃！每股承銷價 150 元，以 11 日興櫃收盤價 202 元計算，抽中 1 張有望現賺 5.2 萬元。

昱展新藥是做什麼的？

昱展新藥 (6785-TW) 成立於 2016 年 9 月，專注 505(b)(2) 藥品研發，開發治療毒癮、慢性疼痛及難治型憂鬱症長效藥物。

資本額 5.7 億，市值 115.43 億，掛牌年數 3 年。2023 年 12 月營收 4.68 億，月增 0%、年增 58,459% ，創歷史單月營收新高。2023 全年累計營收 4.69 億，累計成長率 58,559%， 去年 2022 年全年營收 0.01 億元。

股票抽籤 3：力麗店（5364-TW）

上櫃觀光股力麗店（5364-TW）也是 12 日起為期 4 天申購，每股承銷價 19 元，與目前市價 21 元僅差 2 元，價差不大。

力麗店是做什麼的？

力麗店成立於 1990 年 1 月 24 日，主要業務已轉型為飯店經營管理業者，公司以「力麗哲園 Lealea Garden Hotel」、「力麗儷山林 Lealea Richforest Resort 」、「力麗馬告生態園區 Lealea Makauy Ecological Park」、「國際連鎖品牌 Wyndham、Marriott」為旅館品牌經營方向。

資本額 2.88 億，市值 6.10 億，掛牌年數 25 年。2023 年 12 月營收 0.35 萬元，月減 17.44%、年增 23.32%；全年營收約 4.77 億元，年增 19.28%。

延伸閱讀：

1. 00930 上市 4 個月漲贏大盤 16 %！永豐 ESG 低碳高股息 ETF 雙月配息 成分股、殖利率一次看，再比較 00929、00878、0056

2. 投資如何站在法人角度找到投資優勢？答案就讓「超級投資力」告訴你｜永豐金證券客戶限定優惠 200 組

3. World Gym 上市！如何搶先當股東？上市前 5 大競拍流程、3 步驟申購整理一次看