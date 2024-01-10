〈台股盤後〉電傳齊下挫、AI PC難撐 量縮跌69點收17465點

台股今 (10) 日受到選前觀望氣氛持續加重，儘管部分 AI PC 股逆勢撐盤，不過電子權值股普遍走弱下，加上貨櫃三雄等傳產指標股重挫下殺，指數開低震盪，終場下跌 69.86 點或 0.4%，收在 17465.63 點，成交量縮至 2531.96 億元。

電子三雄同步疲軟，台積電 (2330-TW) 一度向平盤靠攏，不過終場仍收跌 0.34% 或 2 元，收在 584 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 4 元，以 924 元作收；鴻海 (2317-TW) 收在今日最低 100 元；台達電、聯電、日月光、大立光、智邦股價都受到壓抑。

不過，在 CES 2024 題材加持下，部分 AI PC 股逆勢收紅，包含精英、華碩小漲 1% 作收；神基、廣達、茂訊、緯創等同步站穩盤上。

IC 設計廠神盾 (6462-TW) 與安國 (8054-TW)、安格 (6684-TW)、芯鼎 (6695-TW) 等廠商組成大聯盟，共同衝刺 AI 市場，激勵今日股價逆勢走高，其中，芯鼎與安國強勢收在漲停價，神盾、安格也都有拉出逾半根停板。創意、巨有科技、矽力 - KY、矽統、譜瑞 - KY 等個股表現也不俗。

LED 族群獲資金點火，光鋐 (4956-TW)、李州連袂亮燈，佰鴻 (3031-TW)、立碁 (8111-TW)、華興勁揚逾半根停板；泰谷、上揚、聯嘉、鼎元、佳總、弘凱、光鼎等表現不俗。

葉門叛軍「青年運動」對紅海商船發動的最大規模攻擊，至少發射 21 架無人機及飛彈，航運股再度受到衝擊，陽明下挫逾 5%，新興、萬海、中航跌幅超過 3%；榮運、裕民、慧洋 - KY、四維航、中櫃等都有約 2% 跌幅。