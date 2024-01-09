外資賣超5億元 大舉狙擊三檔航運股 敲進宏達電逾萬張

台股今 (9) 日開高走低，終場收在 17535 點，下跌 37 點或 0.2%，未能站上 5 日線。其中，外資大舉狙擊航運股，包含陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW)、萬海 (2516-TW) 等；買超宏達電 (2498-TW) 逾萬張為今日最多。

三大法人今日合計賣超 43.12 億元，其中外資賣超 5.84 億元、自營商再賣超台股 77.13 億元，僅投信站在多方，買超 39.84 億元。期貨方面，外資淨空單增加 5469 口至 24260 口。

觀察外資今日操作，賣超集中在航空股，陽明 4.8 萬張為今日最多、華航近 1.4 萬張、萬海也有 7,482 張；另外，中鋼也調節 1.1 萬張、漢翔 6,957 張。電子股部分，減碼鴻海 1.4 萬張、英業達 1.4 萬張、緯創 1.2 萬張、台達電 9,510 張、華邦電 8,143 張。

外資買超部分，除了宏達電 10,562 張居冠外，其次為大同 10,260 張、技嘉 8,236 張，長榮航、廣達、奇鋐各約 4000-5000 餘張；同時增持 ETF 持股，包含復華富時不動產約萬張、中信高評級公司債 7,260 張、元大 AAA 至 A 公司債 5,838 張、元大美債 20 年與統一美債 20 年各 5000 餘張。

投信買超前十名分別為群創、緯創、聯電、中信金、榮運、宏碁、彩晶、華邦電、瑞儀、台積電；賣超前十名分別為中鴻、陽明、金像電、欣興、台燿、高技、鈺齊 - KY、台半、廣達、英業達。