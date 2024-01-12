一邊罵一邊訂貨櫃 上月繞道貨櫃還沒到歐洲！

在紅海危機下，如果要來形容目前的海運業務日常，莫過於「一邊罵，一邊還要訂貨櫃」，在美國加州從事貨代多年的美線專家羅杰說。

多家航運公司避走紅海—蘇伊士航線，已導致亞洲、歐洲及美國之間的貨櫃運輸現貨運價一路攀升。

近期 Freightos 的數據顯示，從亞洲到北歐的 40 英尺貨櫃運輸貨物即期運費突破 4,000 美元，較去年 12 月中旬紅海危機發酵前飆漲 173%。克拉克森研究的數據顯示，從亞洲至北歐的航線繞航好望角後，距離增加 3,200 海里或 30%，運費隨之上漲。

德國《商報》周一（8 日）也指出，短短四個星期內，高得驚人的歐亞海運費，帶動全球平均運價暴漲 60%。

據《第一財經》報導，羅杰表示：「上個月繞道的貨櫃，好多現在還沒到（歐洲）呢。」這個問題導致貨櫃短缺。

在紅海危機爆發前，業界普遍共識是 2024 年貨櫃運輸業將面臨幾百億美元的虧損。

如今，紅海危機導致大量船隊繞行好望角，「受直接影響的紅海，地中海，北非和歐基運價應聲上漲。遠在萬里之外的美線運價，也即將迎來從 2023 年以來最大最猛的漲幅。」羅杰說。

羅杰表示，運價由供求決定。以 2021-2022 年美線天價運費為例，彼時有貨量支撐，疫情期間美國零售消費旺盛，直接帶動進口二位數成長。

「彼時的發貨人沒有太多選擇，因為收貨人一直在催出貨，怕美國賣斷貨。」他說。

但在此次危機中，以美線為例，最直接的影響是美東。羅杰認為，原本為了避開巴拿馬運河堵塞而改走蘇伊士運河的美東航線，如今要不繞行好望角，要不回到巴拿馬運河排隊通行，結果是一樣的：有效運力減少。

與此同時，已經摸過運價天花板的海運公司，此次漲價毫不客氣。羅杰說，也就是所謂的「毫不猶豫地『趁火打劫』」。

「我記得很清楚，在此前一波行情中，當美線海運費已經到了 1 萬美元時，我們都開玩笑說，心理價位是不會超過 1 萬美元的，結果毫無懸念地超過了，之後大家見過 1 萬美元，就見過船公司 2 萬美元的報價。」他說。

羅杰表示，此次，已經見識過 2021 年的海運公司，一旦有機會，在運費上也不再 500 美元、500 美元的加了，會直接 5,000 美元的加，「就如同降價沒有邏輯，現在加價也沒有邏輯」。