IMF：2024年全球經濟仍具韌性 但成長率還是太低

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (11 日) 表示，繼 2023 年表現優於預期後，全球經濟成長將在今年繼續保持韌性，不過，想要在中期內將成長率提高到 3% 以上，還需要再努力。

IMF 發言人科扎克 (Julie Kozack) 表示，隨著通膨消退和勞動力市場恢復活力，全球經濟似乎正在走向軟著陸，但低度開發國家可能進一步落後。

IMF 將在 1 月 30 日發布最新的全球經濟展望 (WEO)。世界銀行 (World Bank) 周二 (9 日) 發布悲觀的 2024 年展望，預測全球國內生產毛額 (GDP) 成長率將下滑至 2.4%，連續第三年放緩，使減貧目標面臨風險。

科扎克表示：「一年前對於全球許多地區將陷入衰退的可怕預測，並未在 2023 年發生。截至目前，全球經濟相對仍具韌性，我們預估這將持續到 2024 年。」

但這不全然都是好消息，因為近期公布約 3% 的經濟成長率，仍比疫情前約 3.8% 的全球平均成長率還要低。

科扎克說：「因此，為了推動全球成長，我們確實還要工作要做，尤其是中期成長。」她指出，當前情況表明必須採取健全的政策和改革，才能提高生產力。

當被問到 2024 年經濟復韌性是否會擴散到美國以外地區時，科扎克認為，各地的情況存在差異，低度開發國家可能會進一步落後。

她稱：「它們 (指低開發國家) 正在從一系列衝擊中恢復，包含疫情、糧食和油價帶來的打擊，這是最艱難的時期。」她表示，IMF 今年將把工作重點放在幫助那些最貧困、最弱勢的成員國。